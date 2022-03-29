كورونا يعاود ضرب أسعار النفط.. خسارة بقرابة 11 دولارًا

2022/03/29 | 02:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أغلقت أسعار النفط العالمية على انخفاض كبير، بفعل مخاوف على الطلب من ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

سجل خام البصرة الثقيل نحو 105 دولارات وفق آخر التحديثات

وفرض المركز المالي الصيني في شنغهاي إغلاقًا للحد من زيادة حالات الإصابة بكوفيد - 19، ما أثار مخاوف متجددة من تدمير الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 11 دولارًا أو 9.37% لتبلغ عند التسوية 112.48 دولار للبرميل.

بالمقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.94 دولار أو حوالي 7٪ لتبلغ عند التسوية 105.96 دولار للبرميل.

على صعيد أسعار النفط العراقي، هبطت العقود بنحو 3% أو ما يعادل ثلاثة دولارت عن إغلاق آخر الأسبوع الماضي.

وسجل خام البصرة الثقيل نحو 105 دولارات وفق آخر تحديث اطلع عليه "ألترا عراق".

وبالإضافة إلى الصين، أثرت الآمال بإحراز تقدم في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، والتي يمكن أن تبدأ في تركيا يوم الثلاثاء، على الأسعار.

ومع ذلك، يتوقع المحللون مزيدًا من المشاعر الصعودية عندما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، يوم الخميس لمناقشة زيادة مزمعة قدرها 432 ألف برميل يوميًا لحصص الإنتاج.

ونقلت رويترز عن مصادر من المجموعة أنها "ستلتزم على الأرجح بخططها لزيادة إنتاجها النفطي في مايو ، على الرغم من ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية ودعوات المستهلكين لمزيد من الإمدادات".

في غضون ذلك، قال محللون إن عجز الإمدادات يلوح في الأفق، حيث من المتوقع أن تواجه الكميات الفورية من الخام الروسي لشهر نيسان/أبريل صعوبة في العثور على مشترين.

من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الاثنين 28 آذار/مارس 2022، إنه لا ينبغي حجب النفط عن أي دولة لأن "العالم في حاجة ماسة" للإمدادات.

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