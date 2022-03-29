2022/03/29 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الممثل والفائز بجائزة أوسكار أفضل ممثل، ويل سميث، الاثنين، اعتذارا "علنيا" للنجم الكوميدي، كريس روك، بعد أن صفعه في حفل تقديم جوائز أوسكار نتيجة نكتة قالها كريس على المنصة استهدفت زوجة سميث، جادا.

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