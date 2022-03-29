أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة -44- - سلام إبراهيم

2022/03/29 | 03:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم سرديات ثورة تشرين عن قذارة الأجهزة الأمنية العراقية(الغارديان: كيف استخدم القتل والاختطاف في ترويع النشطاء العراقيين؟(موقع "بي بي سي" عربي) 18 فبراير/ شباط 2020تناولت الصحف البريطانية عددا من القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، منها عمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها الناشطون والمتظاهرون في العراق.....ونبدأ جولتنا من صحيفة "الغارديان"، مع تقرير بقلم غيث عبد الأحد، من ب ......





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