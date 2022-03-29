رواية المحاكمة لكافكا - محمد زكريا توفيق

2022/03/29 | 03:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق من هو كافكا؟كان فرانز كافكا روائيا وكاتب قصة قصيرة ألماني، ولد في براغ.



اشتهر بحسه الأدبي المميز، الذي يجمع بين أساليب الواقعية والعبثية والسريالية والسخرية، والاغتراب والشعور بالذنب والوجودية.



رواياته الأكثر قراءة على نطاق واسع هي "المحاكمة"، "القلعة" و"التحول".



في الرواية الأخيرة، يصور رجلا يستيقظ في صباح أحد الأيام ليكتشف أنه قد تحول إلى حشرة كبيرة.



ولد كافكا عام 1883، ......





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