الأوسكار تسلط الضوء على

2022/03/29 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل فوز الممثلة، أريانا دوبوز، بجائزة أوسكار عن أفضل ممثلة في دور مساعد، عن فيلم "ويست سايد ستوري" بنسخته الجديدة، من اخراج، ستيفن سبيلبرغ، علامة فارقة في تاريخ جائزة الأوسكار، لاسيما وانها تسجل للمرة الأولى من نصيب امرأة "كوير" ذات بشرة ملونة.

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