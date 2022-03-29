قيمته قفزت.. تسلا تخطط لتقسيم سهمها وتوزيع أرباح

2022/03/29 | 04:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط شركة تسلا، رائدة صناعة السيارات الكهربائية، للحصول على موافقة المستثمرين لتقسيم سهمها لدفع توزيعات نقدية على شكل أرباح، حسبما ذكرت الشركة الاثنين، وهو ما أدى إلى ارتفاع في قيمة أسهمها بنحو 5 بالمئة.

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