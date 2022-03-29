البنتاغون يرسل طائرات تشويش إلى ألمانيا لتعزيز قدرات الناتو

2022/03/29 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، الاثنين، أنها سترسل ست طائرات تشويش تابعة لقوات البحرية الأميركية إلى ألمانيا لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي.

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