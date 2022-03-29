بنك صغير متنقل .. تطبيق

2022/03/29 | 07:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهدف المجلس القومي للمرأة، استفادة 500 ألف سيدة من تطبيق تحويشة، وذلك من سيدات القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة خلال العام الجاري، بهدف نشر الثقافة المالية بين السيدات في الأرياف وتحقيق الشمول المالي من خلال إنشاء مجموعة للادخار والا

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