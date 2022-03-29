فيديو مروع لاعتداء جنود أوكرانيين على أسرى روس.. وكييف تحقق

2022/03/29 | 07:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت جنودا يُرجح أن يكونوا أوكرانيين يضربون ويطلقون النار على أسرى من الجيش الروسي فيما قالت السلطات الأوكرانية إنه لا يمكنها تأكيده لكنها ستحقق فيه.

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