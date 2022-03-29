شاهد رقصة ساحرة للحشرات داخل زهرة ضخمة في إكسبو 2020 دبي

2022/03/29 | 07:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجد زهرة لوتس عملاقة تأسر زوار جناح الاستدامة، أي "تيرّا"، في إكسبو 2020 دبي، وهي عبارة عن عمل فني للفنان البريطاني الشهير مات كوليشو.ويستخدم هذا العمل، الذي يُدعى "إكوينوكس"، تقنية الـ"زويتروب"، وهي شكل قديم من أشكال الرسوم المتحركة، ، لإنشاء وهم بصري.ويدور هذا العمل الزاهي بشكلٍ فاتن يأسر الزوّار، ليكشف عن مكنوناته عندما يحل الظلام.

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