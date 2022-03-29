2022/03/29 | 07:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، أن بلادها فرضت أول باقة من العقوبات المستقلة تجاه عدد من المواطنين الروس المشتبه بهم بالتورط في ارتكاب جرائم متعلقة بالفساد.

وجاء في بيان صدر عن الوزيرة ونشر على موقع الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن أستراليا تفرض أول باقة من العقوبات ضد مواطنين روس "مسؤولين عن جرائم الفساد، التي كشفها المحامي سيرغي ماغنيتسكي، وكذلك ضد من تعتبرهم متورطين في وفاته".

وقال البيان: "ستحترم الحكومة (الأسترالية) ذكرى ماغنيتسكي وجميع من يدافعون عن سيادة القانون، من خلال فرض عقوبات وحظر على 14 مواطنا روسيا متهمين بالفساد و 25 آخرين...



متورطون في إساءة معاملته ووفاته".

وأضافت الوزيرة أن المواطنين الروس الذي تشملهم هذه العقوبات، سيواجهون عددا من القيود الاقتصادية بما في ذلك تجميد الحسابات وحظر دخول أستراليا.



وأوضحت: "يضمن ذلك أن أستراليا لن تصبح ملجأ لمن يواجه القيود (المماثلة) في الدول ذات التفكير المماثل".

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستراليا تفرض عقوبات ضد 39 روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أستراليا تفرض عقوبات ضد 39 روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).