البنتاغون يرصد تمويلا خاصا للحفاظ على رادع نووي “آمن وفعال”

2022/03/29 | 08:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن رصد تمويل خاص في مشروع ميزانية الدفاع لعام 2023 الذي قدّمته إلى الكونغرس، للحفاظ على “رادع نووي آمن وفعال”.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان نشر على موقع البنتاغون أن الميزانية الدفاعية للعام المقبل التي تم تقديمها للكونغرس تبلغ قيمتها 773 مليار دولار.وقال إن هذه الميزانية ترصد […]

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