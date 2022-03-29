بعد أن صفع مقدم أوسكار.. ويل سميث يوجه رسالة لكريس روك:

2022/03/29 | 08:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم الممثل الأمريكي، ويل سميث، باعتذاره لمقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار، كريس روك، الإثنين، بعد الصفعة التي وجهها له خلال الحفل، معتبرا أن سلوكه لم يكن مقبول أو مبررا

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