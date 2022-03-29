دول أوروبية تدعو مواطنيها لعدم

2022/03/29 | 08:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت سبع دول في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، الاثنين، مواطنيها إلى الامتناع عن الانخراط كمتطوعين لمساندة الأوكرانيين في القتال ضد الروس، في إعلان صدر عن وزراء العدل بهذه الدول.

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