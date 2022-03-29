انطلاق عملية أمنية واسعة في ثلاث محافظات

2022/03/29 | 08:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

انطلقت عملية أمنية واسعة، اليوم الثلاثاء، في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار.

وذكر بيان لموقع الحشد الشعبي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "القوات الامنية والحشد الشعبي وبإسناد قيادة القوة الجوية وطيران الجيش بواجب التطهير والتفتيش للقضاء على المجاميع الإرهابية وتدمير اوكارهم لتأمين الأمن والاستقرار في مناطق التهديد وتواجد الإرهابيين في الجزيرة والمناطق المشتركة بين محافظات نينوى وصلاح الدين و الأنبار".

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