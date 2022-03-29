الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على السلام العالمي !! - صبحي مبارك مال الله

2022/03/29 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله لكي نصل إلى الحقائق وتقييم ما حصل لابدّ للمحلل السياسي أن يمتلك معلومات ومعطيات ومنها الوثائق الرسمية لكي يبين الموقف بأسلوب موضوعي يعتمد التدرج التأريخي للحدث ضمن ظروف مختلفة وأجواء ضاغطة وسياسة تعسفية وهي سياسة القطب الواحد والهيمنة على شعوب العالم والعمل على تبني مواقف متسرعة دون وضع إعتبار لمصلحة الشعوب وأمنها، دون التأثر بالإعلام الذي يعمل على تشديد المواقف والإبتعاد عن اللغة الدبلوماسية وإست ......





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