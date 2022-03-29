2022/03/29 | 08:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن البروفيسور إيفان تورينكوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن الاختبارات السريرية لدواء ابتكره علماء جامعة فولغوغراد لعلاج السكري والسمنة ستبدأ عام 2022.ويشير البروفيسور إلى أن الاختبارات السريرية للدواء المبتكر الذي أطلق عليه اسم “ديبيارون” لعلاج السكري والسمنة، الذي لا مثيل له في العالم، سوف تبدأ في العام الحالي.ويضيف، يساعد […]

ظهرت المقالة روسيا..



العلماء يبتكرون دواء فريدا لعلاج السكري والسمنة أولاً على ايرث نيوز.

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