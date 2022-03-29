2022/03/29 | 08:42 - المصدر: السومرية نيوز

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من ثلاثة محاور..



عمليات الانبار تعلن انطلاق عملية "أسود الصحراء" - عاجل

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