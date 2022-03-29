شاهد رد شرطي أوكراني على مراسل CNN بعد سؤال: لست جندي.. هل ستدافع عن بلدتك ضد روسيا؟

2022/03/29 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع وجود الدبابات الروسية على بعد قرابة نصف ساعة بالسيارة، فرضت الحكومة الأوكرانية حظر تجول طارئ في مدينة زاباريجيا شرقي البلاد، التي يقطنها ما يقرب من مليون نسمة.انضم مراسل CNN، إيفان واتسون، لى الشرطة المحلية في جولة لرؤية كيفية تطبيق هذا الإجراء هناك.

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