المتفجرات العائمة.. تركيا ورومانيا تواجهان أسلحة الحرب الأوكرانية

2022/03/29 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارعت تركيا ورومانيا، في الأيام الأخيرة، لتفكيك ألغام بحرية قابلة للانفجار، وسط مخاوف من أن تنجرف الأسلحة من شواطئ أوكرانيا، عبر البحر الأسود، نحو الدول المجاورة.

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