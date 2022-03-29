انطلاق عملية أمنية واسعة في صلاح الدين

2022/03/29 | 09:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - صلاح الديناعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية واسعة في صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) ان "قيادة عمليات صلاح الدين في الحـشـد الشعبي شرعت بعملية أمنية واسعة في جزيرة صلاح الدين".واضافت ان "العملية شارك فيها الألوية (6 ،31 ، 35 ،51 ، والافواج الثلاثة ضمن قيادة العمليات بإسناد الكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع وفوج طوارئ شرطة صلاح الدين واللواء 91 جيش بإسناد طيران الجيش".واشارت الى ان "هذه العمليات تأتي ضمن الخطط المرسومة لمنع اي تهديد لخلايا داعش على أمن وأستقرار المحافظة".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية أمنية واسعة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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