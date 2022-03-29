2022/03/29 | 09:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الديناعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية واسعة في صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) ان "قيادة عمليات صلاح الدين في الحـشـد الشعبي شرعت بعملية أمنية واسعة في جزيرة صلاح الدين".واضافت ان "العملية شارك فيها الألوية (6 ،31 ، 35 ،51 ، والافواج الثلاثة ضمن قيادة العمليات بإسناد الكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع وفوج طوارئ شرطة صلاح الدين واللواء 91 جيش بإسناد طيران الجيش".واشارت الى ان "هذه العمليات تأتي ضمن الخطط المرسومة لمنع اي تهديد لخلايا داعش على أمن وأستقرار المحافظة".

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