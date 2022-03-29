من 3 محاور.. عمليات الانبار تعلن انطلاق عملية 'أسود الصحراء' (صور)

2022/03/29 | 09:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية "أسود الصحراء" العسكرية والتي تستهدف مناطق شمال قضاء القائم باتجاه صحراء الجزيرة في الموصل.

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