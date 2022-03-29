"ميت ماي ماما".. كيف تساعد هذه المنصة المهاجرات في استغلال مواهبهن في المطبخ؟

2022/03/29 | 09:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه المهاجرات صعوبات عند البحث عن فرص العمل.وشجّع ذلك على إطلاق منصة تُدعى "ميت ماي ماما" (Meet My Mama) في فرنسا.وهي تُمكّن النساء المهاجرات من خلال منحهن التدريب، والفرصة ليصبحن طاهيات مستقلات، ورائدات أعمال، وكسب لقمة العيش من خلال شغفهن في المطبخ.وتُعد هذه الشركة جزءاً من الشركات المبتكرة العالمية لإكسبو 2020 دبي.

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