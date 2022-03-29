2022/03/29 | 09:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مدينة شنغهاي، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا، رغم الإغلاق الجزئي الذي فرضته العاصمة الاقتصادية للصين الذي تسببت بتدفق السكان إلى المتاجر للتبضع بشكل مكثف.وأصبحت هذه المدينة في الأيام الأخيرة بؤرة لموجة إصابات جديدة بالمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا، الذي بدأ تفشيه يتسارع مطلع مارس، مما أدى إلى تقويض […]

ظهرت المقالة رغم الإغلاق..



استمرار ارتفاع إصابات كورونا في شنغهاي أولاً على ايرث نيوز.

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