2022/03/29 | 09:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9UyC2QTE2c8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بيت امام جامع 300 متر وبيت الله بعظمته 192 متر | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بيت امام جامع 300 متر وبيت الله بعظمته 192 متر | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).