الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش في قضاء الطارمية (صور)

2022/03/29 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية تفتيش في قضاء الطارمية.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، نفذت عملية تفتيش لخمس مناطق في قضاء الطارمية شمالي بغداد".واضافت ان "العملية تضمنت تفتيش منطقة (ألبو بحر و تل طاسة و منطقة ألبو لبجة و منطقتي ثائر الأول و الثاني)".واشارت الى ان "هذه العمليات تأتي كخطوة استباقية لمنع تسلل عناصر داعش الإرهابي نحو القضاء و المناطق المحيطة بها شمال بغداد".

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