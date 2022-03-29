2022/03/29 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

وقال الملياردير وصاحب شركات تيسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، إنه "يفكر بجدية" في إنشاء منصة جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي، من دون الكشف عن تفاصيل.

وكان ماسك، أغنى شخص في العالم، قد انتقد شركة تويتر في العديد من التغريدات في الأيام الأخيرة.

واستطلع ماسك آراء متابعيه لمعرفة ما إذا كانت الشبكة الاجتماعية تلتزم بمبادئ حرية التعبير، وقال إنه سيفكر بجدية في بناء منصة جديدة.

وقال ماسك إن "حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة، مضيفا "هل تعتقد أن تويتر يلتزم بدقة بهذا المبدأ؟".



وفي الاستطلاع المصاحب للتغريدة صوت 70٪ من أكثر من 2 مليون مشارك بالرفض.

وأضاف ماسك أن "عواقب هذا الاستطلاع ستكون مهمة"، مؤكدا "يرجى التصويت بعناية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيلون ماسك "يفكر جديا" بإنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيلون ماسك "يفكر جديا" بإنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).