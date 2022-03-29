الكمارك توجه صفعة قوية للمهربين والمتلاعبين

2022/03/29 | 09:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشادت عضو مجلس النواب عالية نصيف اليوم الثلاثاء، باستعدادات الهيئة العامة للكمارك لاعتماد انظمة رقمية متطورة تكشف الخروقات في الاستيراد والتصدير وتسجل بيانات وكلاء الاخراج الكمركي والمستوردين.وقالت نصيف في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “الهيئة العامة للكمارك باشرت بتكليف مبرمجين متخصصين لإدارة نظام رقمي متطور لإدارة (التصريحة الإلكترونية) وتسجيل بيانات وكلاء الاخراج […]

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