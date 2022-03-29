البياتي: حلم بارزاني بالرئاسة ليس الا بداية طريق للحصول على المناصب والمكاسب

2022/03/29 | 09:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان حصول بارزاني على رئاسة الجمهورية سيفتح له ابوابا عديدة تتيح له الحصول على منصب محافظ كركوك وزيادة موازنة الاقليم والسيطرة الكاملة على كردستان.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “الكيان الصهيوني ينتظر حصول حزب بارزاني على منصب رئيس الجمهورية من اجل شرعنة وجوده داخل الاقليم، على الرغم من […]

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