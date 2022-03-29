ستّةُ أسئلة بشأن مناهضة الإمبريالية اليوم والحرب في أوكرانيا - جلبير الأشقر

2022/03/29 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر فيما يلي ست أسئلة بصدد الموقف المعلن في نص جلبير الأشقر الموسوم “مذكرة حول الموقف المناهض للإمبريالية بصورة جذرية إزاء الحرب في أوكرانيا”سؤال أول: هل يساند “الجنوب العالمي” روسيا؟لنتفحص الوقائع.



لننظر أولا جهة اليسار في الجنوب العالمي حيث المواقف متضاربة.



ففي القسم الناطق بالعربية، والذي منه أتحدر، كانت الأحزاب “اليسارية” الوحيدة التي أيدت الاجتياح الروسي هي التي سبق أن ساندت ن ......





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