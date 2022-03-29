فراديس الأخيلة - سمير الأمير

2022/03/29 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_الأمير سأكتشف قبل موتى بخمس دقائقأن سلطاني وبركانى هنا في جسديما الذي يفعله الغرباء غير هذا؟ كيف أسمعك تقولين ما لم تتفوهي به؟ تطلبين أن لا آبه لصرخاتك، وأنا أدفع بقوة.من فعل هذا؟..



أنت..



لا..أنا أنا وأنت، في نفس الوقتفحين تغادر المرأة بالجسدتسكن في الروحويتم استدعاؤها للذاكرة فتمر ليلة من الليالي الثقالوهكذا تدور الحياة حتى يدخل الحالمون فراديس أخيلتهمثم ......





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