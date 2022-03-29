العثور على عبوات ناسفة وقنبرة هاون في كركوك

2022/03/29 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء العثور على عبوات ناسفة وقنبرة هاون ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك، بعمليات تفتيش.

وذكر إعلام الشرطة الاتحادية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قطعات الشرطة الاتحادية، تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة ، حيث نفّذت قوة مشتركة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ومفارز الطائرات المسيرة بالتنسيق مع الجهد الاستخباري عملية تفتيش وتطهير قرية (بريج) بقضاء الحويجة في كركوك ، أسفرت عن العثور على عبوتين ناسفتين نوع قمعية، قنبرة هاون عيار 60 ملم".

وأضاف البيان، أن "قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، نفّذت عملية تفتيش منطقة (وادي زغيتون) جنوب غرب محافظة كركوك ، أسفرت العملية عن العثور على مواد طبية ومواد غذائية واواني طبخ"، مشيراً إلى "رفع جميع المواد وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي".

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