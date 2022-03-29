2022/03/29 | 09:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاجأ العاملون بمطعم في ولاية كانساس الأمريكية بإكرامية بقيمة 50 ألف دولار من إحدى نجوم تطبيق "تيك توك" المشهورين.وقد صنعت ليكسي بيرك اسمًا لنفسها بجمع الأموال والسفر إلى مدن مختلفة، وترك إكراميات ضخمة مثل 1000 دولار، أو حتى 5000 دولار في إحدى الليالي.وحتى هذه اللحظة، قدّمت ليكسي 168 إكرامية على مستوى البلاد بلغ مجموعها أكثر من 300 ألف دولار.

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