القبض على مبتز ومتاجرين بالمخدرات في بغداد

2022/03/29 | 09:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين بالابتزاز والمخدرات في بغداد.وقالت الوكالة في بيان تلقته “ايرث نيوز” انها “اعتقلت متهم بالأبتزاز الالكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية في بغداد والقبض على ٣ متهمين وبحوزتهم أسلحة غير مرخصة واثنين أخرين وبحوزتهم مواد مخدرة نوع كريستال وعلى ( ٢٣٩) […]

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