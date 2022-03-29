بعد تداول فيديو تحرش أب بابنته.. السلطات السعودية تتدخل

2022/03/29 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون سعوديون على تويتر مقطع فيديو تحكي فيه فتاة عن واقعة تحرش والدها بها، منذ ثلاثة أعوام، الأمر الذي تابعته الشرطة السعودية حتى ألقت القبض عليه.

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