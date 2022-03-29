بينها عزل المعاندين.. الإطار التنسيقي يكشف عن خيارات

2022/03/29 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الثلاثاء، عن خيارات صعبة اذا استمر الانسداد السياسي في البلاد.وقال الكريطي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي اثبت بانه رقم صعب في المعادلة السياسية العراقية ونتائج جلسة السبت الماضي دليل اخر باعتباره الثلث الضامن الذي لايمكن تجاوزه"، لافتا الى ان "الوقائع تشير الى ان ان المضي باختيار رئيس الجمهورية دون التوافق مع الاطار مهمة شبه مستحيلة".

واضاف، ان"الحوارات بين الاطار وبين القوى السياسية الاخرى لم تنقطع ابدا وهي مستمرة من اجل الوصول الى تفاهمات قبل جلسة الاربعاء القادم للخروج من عنق الزجاجة لانهل ايمكن ان يستمر الانسداد السياسي في البلاد الى ما لانهاية ونحن نعيش واقع ازمات اقتصادية وامنية تحتاج الى تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات".

واشار الى انه" في حال لم تحل الاشكالات سنكون امام خيارات اخرى صعبة وهي عزل المعاندين الذين يحاولون عرقلة اي تفاهمات مع الاطار وبقية الكيانات السياسية الاخرى والمضي بتشكيل الحكومة التي تخدم الواقع العراقي".

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