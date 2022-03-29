عزم: لن نكون جزءاً من اتفاقات اقصائية بدايتها اختلال ونهايتها اخنلاف

2022/03/29 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد عضو تحالف عزم خالد العبيدي، اليوم الثلاثاء، ان التحالف لن يكون جزءاً من اتفاقات اقصائية بدايتها اختلال ونهايتها اخنلاف، بحسب تعبيره.وقال العبيدي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم): "لا نريد أن نكون جزءا من اتفاقات اقصائية بدايتها اختلال ونهايتها اختلاف".واضاف: "ان هذه الاتفاقات وإن مرت فلن تكون فاعلة ولا مستقرة، والاهم من ذلك لن تكون قادرة على اتخاذ خطوات حقيقية لبناء دولة تستند الى قوانين مفصلية وقرارات مهمة في ظل عدم وجود حوار سياسي وتفاهم وطني".وتابع ان "من يريد الحل سيسعى الى التفاهم حتى ولو كان بأدنى مستوياته، ومن يريد الاضطراب والشقاق سيعمل بكل قوة على منع أي اتفاق"، مستدركاً بالقول: "نحن مع كل خطوة تخدم الحوار وتقينا الفتنة".

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