إجراءات استباقية لإيقاف خروج الطحين من أسواق ديالى وتحقيق واسع بالدوافع

2022/03/29 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ اجراءات استباقية لايقاف خروج شحنات الطحين من ديالى.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاجهزة الامنية استجابت لمطلبنا بضرورة اتخاذ اجراءات استباقية تسهم في ايقاف خروج شحنات الطحين بكميات كبيرة من اسواق ديالى الى بقية المحافظات خاصة مع عمليات شراء عالية في الاونة الاخيرة ما ادى الى ارتفاع الاسعار بنسبة تصل الى 15%".

واضاف الحيالي، ان "الاجراءات اسهمت في الحد من عمليات الشراء واستقرار نسبي للاسعار مع قرب شهر رمضان الكريم ".

وشدد على ضرورة "اجراء تحقيق واسع لمعرفة دوافع شراء الطحين بكميات كبيرة واحتكاره من قبل حيتان كبيرة من اجل رفع اسعاره فيما بعد لحصد ارباح دون الاكتراث لخطورة افعالهم على الامن الغذائي وتأثيره على شرائح واسعة من الفقراء".

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