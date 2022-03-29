بعد غياب الأردن عن

2022/03/29 | 10:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصف مراقبون الزيارة التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاثنين، إلى مدينة رام الله بالاستثنائية لاعتبارات عدة، في مقدمتها توقيت الزيارة ومستوى الوفد المرافق، ناهيك عن الرسالة المباشرة في دعم القيادة الفلسطينية، والإنذار الأردن

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