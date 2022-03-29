الحرب الروسية الاوكرانية - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/03/29 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي الحرب ميل ثابت من ميول الاقتصاد الرأسمالي .



وتاريخ اوربا الرأسمالية هو تاريخ حروب لا تاريخ تعاون وسلام ، وحين اصبح الشرق الاوسط رأسمالياً امتلأت مدنه بالميليشيات وبالمسلحين ، وقامت الحرب الطويلة ببن ايران والعراق وتلتها حروب غزو الكويت والحرب مع امريكا ، ثم انتفضت الشعوب على ذاتها في حروب أهلية ما زالت مستمرة ، وما زال التدخل الخارجي في شؤون العراق وباقي الدول العربية قائماً من قبل تركية وايران وا ......





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