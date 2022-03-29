اغتراب كلمة فلسفة ومسلك عودتها إلى موطنها - عبدالرزاق دحنون

2022/03/29 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون يعودُ الفضلُ إلى الباحث والروائيّ العراقيّ علي الشوك - رحمه الله - من خلال بحوثِهِ الشيّقةِ عن جذور المفردات اللغويّة عند مختلِف الشعوب، حيث يصلُ إلى كلمةِ فلسفةٍ وجذرِها اللغويّ اليونانيّ، ويتوقّف عنده على الشكل التالي: لدى الاحتكام إلى القواميس في البحث عن أصل كلمة فلسفةٍ؛ نجد أنّ الكلمةَ مؤلّفةٌ من مقطعين يونانيّين فيلو: حب.



وسوفا: حكمة.



والكلمة تعني باليونانيّة "حب الحكمة" وكان فيثاغورث - الذي ......





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