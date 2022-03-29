2022/03/29 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن مشاجرة بين عائلتين تطورت الى استخدام الاسلحة تسببت بإصابة شرطي غربي العاصمة بغداد، فيما اشار الى انه تم اعتقال مثيري المشاجرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عائلتين تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن مدينة الشعلة في العاصمة بغداد".واضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت لمكان الحادث وقامت بمطاردة متسببي المشاجرة ما اسفر عن اصابة شرطي نتيجة سقوطه من العجلة بجروح خطيرة ،والقبض على اثنين من مثيري المشاجرة وضبط ٤ بنادق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاجرة بالاسلحة تتسبب بإصابة شرطي غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاجرة بالاسلحة تتسبب بإصابة شرطي غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).