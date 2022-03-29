نينوى.. ناسفة تستهدف عجلة للجيش العراقي وتخلف جرحى

2022/03/29 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة للجيش العراقي في نينوى.

وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "عبوة ناسفة أنفجرت على عجلة تابعة للفرقة ١٦ قيادة عمليات نينوى في الجيش العراقي".وأشار إلى أن "الحادث أسفر عن اصابة جنود اثنين اصابات طفيفة".

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