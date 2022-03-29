حملة أمنية تطيح بمبتزين ومروجي مخدرات في بغداد - عاجل

2022/03/29 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على مبتز ألكتروني ساوم فتاة بنشر صورها في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المفارز الأمنية ألقت القبض على متهم بالأبتزاز الالكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية في بغداد"، فضلا عن "القبض على ثلاثة متهمين وبحوزتهم أسلحة غير مرخصة واثنين أخرين وبحوزتهم مواد مخدرة نوع كريستال وعلى ( ٢٣٩) متسولاً فــي بغداد".

من جهة أخرى، أعلنت الوكالة، "القبض على متهم وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات وتم ضبط بحوزته حبوب مخدرة في واسط".وأشارت إلى انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم أصولياً".

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