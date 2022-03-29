دراسة جديدة تحدد سببا محتملا لـ

2022/03/29 | 10:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة إلى أن "بنية دماغية على شكل لوزة"، وتسمى أميغدالا (amygdala)، تنمو بسرعة كبيرة عند الأطفال المصابين بالتوحد في سن الثانية.

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