2022/03/29 | 10:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eaeC2rFqycs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج مشوارك- يستضيف الفنان عمار الكوفي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج مشوارك- يستضيف الفنان عمار الكوفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).