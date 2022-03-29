الرشيد يستأنف منح قروض صيانة المباني والوحدات السكنية

2022/03/29 | 10:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن استعداد فروعه لاستقبال الراغبين بالحصول على قرض لأجل صيانة وحداتهم السكنية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “ايرث نيوز” ، إن “مبلغ القرض حدد بـ30 مليون لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف، ومبلغ 20 مليون للمواطنين بكفيل ضامن من حامل بطاقة نخيل”.واضاف أن “مدة […]

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