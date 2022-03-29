كل عمل يدعو لخير الناس هو نافع - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/29 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي يقول العلماء أن الكون كان عبارة عن كتلة كبيرة وضخمة جداً هيلامية وليست صلبة محلقة بالفضاء ونتيجة لعوامل طبيعية ورياح وعواصف تجزأت إلى كتل منها الأرض والقمر والشمس والكواكب والمجرات وبعد أن تكونت الأرض وجد الإنسان وعندما تكونت القبائل والمجاميع الإنسانية كانوا يعيشون في المغارات والغابات في أفريقيا والأمازون في أمريكا وآسيا وقد أطلق عليهما (المرحلة المشاعية) لأن حياتهم ووسائل إنتاجهم مشتركة من الحج ......





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