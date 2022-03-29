المحادثات الأوكرانية الروسية تبدأ في اسطنبول

2022/03/29 | 11:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، صباح الثلاثاء، كما نقلت فرانس برس عن وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

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