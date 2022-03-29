2022/03/29 | 11:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يوجد وسيط بينه وبين الزبون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يصدر بيان جديدا حول قرض صيانة الوحدات السكنية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يصدر بيان جديدا حول قرض صيانة الوحدات السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).